Il “Sardigna Teatro Festival” fa tappa ad Albagiara. Il prossimo 18 luglio prenderà il via il ciclo di commedie “Albagiara a Teatro”.

L’appuntamento, il primo dei 3 previsti nel piccolo centro della Marmilla, è inserito all’interno del cartellone del festival teatrale dei piccoli borghi della Sardegna, organizzato da “Barbariciridicoli”, con la collaborazione, per gli eventi ad Albagiara, di Comune e Pro loco.

A partire dalle 21.30, in piazza Mercato, la compagnia “La Forgia” porterà in scena lo spettacolo “Said”. “Said” è una Operetta in lingua sarda, nella variante campidanese, unica nel suo genere, che affronta temi universali come l'amicizia, l'amore, l'onore, il rispetto, l’accoglienza e la ricerca di appartenenza in una terra straniera. Dopo lo spettacolo si potranno incontrare gli artisti attraverso l’iniziativa “Gli artisti si raccontano”.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

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