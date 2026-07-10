"Albagiara a Teatro", l’appuntamento è per sabato 18 luglioPrimo dei 3 previsti nel piccolo centro della Marmilla, è inserito all’interno del cartellone del festival teatrale dei piccoli borghi della Sardegna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il “Sardigna Teatro Festival” fa tappa ad Albagiara. Il prossimo 18 luglio prenderà il via il ciclo di commedie “Albagiara a Teatro”.
L’appuntamento, il primo dei 3 previsti nel piccolo centro della Marmilla, è inserito all’interno del cartellone del festival teatrale dei piccoli borghi della Sardegna, organizzato da “Barbariciridicoli”, con la collaborazione, per gli eventi ad Albagiara, di Comune e Pro loco.
A partire dalle 21.30, in piazza Mercato, la compagnia “La Forgia” porterà in scena lo spettacolo “Said”. “Said” è una Operetta in lingua sarda, nella variante campidanese, unica nel suo genere, che affronta temi universali come l'amicizia, l'amore, l'onore, il rispetto, l’accoglienza e la ricerca di appartenenza in una terra straniera. Dopo lo spettacolo si potranno incontrare gli artisti attraverso l’iniziativa “Gli artisti si raccontano”.
L’ingresso alla serata è libero e gratuito.