Un ex casello idraulico a Torregrande, due fabbricati rurali a San Quirico, un terreno agricolo a Donigala Fenughedu e un immobile commerciale in via Campanelli. C’è anche Oristano tra i comuni interessati dal nuovo piano di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Sardegna, che ha approvato il bando per la vendita, tramite asta pubblica, di 41 beni distribuiti in nove centri dell’Isola.

Per il territorio oristanese spicca soprattutto il lotto dell’ex casello idraulico di Torregrande, libero ma in stato conservativo giudicato scadente, che sarà messo all’asta con un prezzo base di 163 mila euro e una cauzione di 3.260 euro. In vendita anche due fabbricati ex Laore nella località San Quirico, valutati rispettivamente 25.750 e 21.960 euro, oltre a un terreno agricolo nell’agro di Donigala Fenughedu, con base d’asta di 3.080 euro. Tra gli immobili figura inoltre un fabbricato a destinazione commerciale e artigianale in via Campanelli, il cui prezzo base è fissato in 116.800 euro.

L’operazione interessa complessivamente beni situati anche ad Arborea, Cabras, Marrubiu, Santa Giusta, San Vero Milis, Cuglieri, Terralba e Laconi. Molti degli immobili erano già stati inseriti in precedenti procedure di vendita andate deserte e vengono ora riproposti, in diversi casi con un prezzo ribassato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. L’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete. La documentazione di gara sarà pubblicata sul sito della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati.

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