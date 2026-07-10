Dopo il buon riscontro avuto nella prima edizione, realizzata nel corso del 2025, il Comune di Gonnosnò, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, avvierà il secondo ciclo del laboratorio “Narrativo-Intergenerazionale”.

Le attività vedranno coinvolti i residenti del paese e della frazione di Figu. Il primo appuntamento, riservato alla popolazione più adulta, sarà dedicato, nello specifico, alla proposta metodologica per i laboratori e si discuterà sulle tematiche che verranno poi affrontate negli incontri successivi.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio, alle 18, negli spazi dell’ex aula consiliare del vecchio municipio, in via Matteotti.

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