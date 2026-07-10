Erba alta e nessun decoro nelle aree di ingresso al centro abitato, in quelle di sosta, nelle borgate ma anche all'ingresso del parco Aymerich. Fotografia scattata da Paolo Pisu, capogruppo della minoranza consiliare di Laconi che oggi ha presentato un'interrogazione per avere informazioni sulla pulizia del paese. "Premesso che il decoro urbano, lo spazzamento stradale e la manutenzione ordinaria del verde pubblico sono elementi imprescindibili per garantire la sicurezza dei cittadini e la sanità dell'ambiente - si legge nel documento - e che nel Comune di Laconi, a forte vocazione turistica da ormai troppo tempo si registra una diffusa e inaccettabile situazione di incuria e abbandono in ampia zona del territorio comunale, caratterizzato dall'imponente presenza di sterpaglia e accumuli di foglie secche, chiedendo quali siano i motivi del ritardo e della tralasciata attivazione degli ordinari interventi di sfalcio, diserbo e pulizia. Ma anche se sia stato predisposto un calendario programmatico dettagliato che indica chiaramente le prossime scadenze, i tempi e le modalità di intervento E poi a quanto ammontino le risorse finanziarie stanziate nel bilancio comunale, relative al servizio di manutenzione del verde pubblico e azioni immediate si intendono iniziare per risolvere con urgenza le criticità".

Sara Pinna

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