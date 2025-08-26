Oristano, il Consiglio comunale trasloca al Teatro San MartinoIn questi giorni si stanno ultimando gli interventi tecnici
L’Aula degli Evangelisti, sede naturale del Consiglio comunale, resta ancora inagibile a causa delle criticità strutturali. Ma dopo oltre un anno di riunioni in trasferta, l’Assemblea civica torna finalmente in un edificio comunale. Le prossime sedute, in programma il 2, 4, 9 e 11 settembre, si terranno infatti al Teatro San Martino, adattato per accogliere i lavori consiliari.
In questi giorni si stanno ultimando gli interventi tecnici: dalla taratura dei microfoni al posizionamento delle telecamere, che consentiranno la trasmissione integrale delle sedute grazie a un sistema di ripresa all’avanguardia. La nuova disposizione prevede la presidenza collocata in posizione centrale, leggermente sopraelevata rispetto al tavolo della Giunta, con i banchi di maggioranza e opposizione sistemati ad anfiteatro.
«Abbiamo predisposto alcune stanze per eventuali sospensioni – precisa il presidente del Consiglio, Peppi Puddu – mentre i cittadini potranno assistere ai lavori dall’atrio d’ingresso, che per motivi di privacy non sarà ripreso dalle telecamere».
Dallo scorso giugno, le riunioni del Consiglio si erano tenute nell’Aula consiliare della Provincia, in via Carboni, scelta obbligata dopo la chiusura dell’Aula degli Evangelisti.