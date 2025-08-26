Un impianto costato un milione e mezzo di euro, atteso da anni e finalmente pronto, aspetta solo di trovare il suo gestore. La cittadella sportiva di Torangius entrerà nella fase decisiva entro la prima settimana di settembre, quando il Comune di Oristano pubblicherà il bando per l’affidamento in gestione.

«Proporremo una concessione di dieci anni più dieci – annuncia l’assessore allo Sport Antonio Franceschi – e potranno partecipare società, cooperative, privati, singoli o associati. Per il primo anno la concessione sarà gratuita, per compensare la mancanza di alcune attrezzature. Dal secondo anno il contributo annuo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 mila euro».

Il bando riguarderà circa quattro ettari e mezzo dei sei e mezzo complessivi: all’interno ci sono un campo da basket, un campo da calcio a 5 con tribuna, beach tennis, beach volley, due campi da padel (coperto e scoperto), pista di pattinaggio con tribuna, spogliatoi, area fitness, aree picnic e ampie zone verdi.

Il futuro gestore potrà inoltre ampliare la cittadella con nuovi campi, una club house e un punto ristoro, trasformandola in un villaggio sportivo completo. Restano fuori dal bando i campi da tennis, in attesa delle risorse per l’illuminazione, e la palestra, sulla quale partiranno a breve i lavori di riqualificazione. Nell’attesa, però, l’impianto ha già mostrato i primi segni di incuria: dopo l’open day di maggio, l’erba è cresciuta incolta e i campi sono diventati terreno fertile per i cani, con ingressi non autorizzati che rischiano di comprometterne la tenuta.

«Siamo fiduciosi di assegnarla presto – avverte Franceschi – non vogliamo che sia danneggiata prima ancora dell’inaugurazione».

