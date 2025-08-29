Il Comune di Oristano ha lanciato un bando per assumere due assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di un’opportunità rivolta a chi ha la laurea in Servizio Sociale e l’iscrizione all’Albo professionale, con conoscenze di inglese e informatica di base. Lo stipendio annuale è di 23.212 euro, più tredicesima e altri eventuali assegni previsti dalla legge.

La selezione avverrà tramite prova scritta e colloquio orale, che verteranno su legislazione e servizi sociali, metodi di lavoro, diritto amministrativo e privato, PNRR, contratti pubblici e altre materie utili alla professione. Durante il colloquio saranno valutate anche le capacità di comunicazione, lavoro in gruppo e problem solving.

Per partecipare, le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale InPA entro le 13 del 15 settembre 2025. Tutte le informazioni, i requisiti dettagliati e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune. Per chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Personale via mail a servizio.personale@comune.oristano.it o telefonicamente ai numeri 0783 791234/791263, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

