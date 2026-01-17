Conferma per Giuseppina Uda alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano.

Del nuovo Consiglio direttivo fanno parte: Maria Carla Manca, Giovanni Salvatore Pontis, Lucia Biagini, Gonario Mameli, Francesca Cannas e Luciano Ledda. Le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere saranno assegnate nel corso della prima riunione.

È stato inoltre nominato il Collegio dei revisori dei conti: presidente Cecilia Serra, componenti effettivi Carmine Mannea e Rosa Maria Manca revisori supplenti Antonangela Cadeddu e Marzo Atzei.

I componenti del comitato per le pari opportunità sono: Antonella Congiu, Luisa Elide Corriga, Mauro Loru, Roberto Melis.

«Sono lusingata e onorata di essere nuovamente alla guida del nostro Ordine. La partecipazione e il voto espresso dai colleghi rappresentano un segnale significativo di fiducia e di condivisione del percorso intrapreso. È una responsabilità che assumo con senso del dovere e con l’obiettivo di continuare a lavorare a servizio della professione e del territorio», commenta Uda.

Il nuovo Consiglio intende proseguire il proprio impegno a favore degli iscritti, ponendo particolare attenzione alla formazione professionale continua, alla qualità dell’esercizio della professione e al rafforzamento del ruolo del dottore commercialista quale figura di riferimento per imprese, cittadini ed enti pubblici. L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano ribadisce «l’importanza di preservare una presenza territoriale qualificata, capace di garantire prossimità, conoscenza del contesto economico e sociale locale e un dialogo diretto con le istituzioni». E dal direttivo aggiungono: «Il nuovo Consiglio si impegnerà a rafforzare il confronto e la collaborazione tra i colleghi, favorendo una rappresentanza attenta e costante delle istanze della categoria anche nei rapporti con l’Ordine Nazionale, con l’obiettivo di contribuire a creare condizioni di lavoro sempre più adeguate e sostenibili per i professionisti».

