Sarà una Sartiglietta in rosa. Il Consiglio di amministrazione della Pro Loco di Oristano, su proposta del presidente Gianni Ledda, ha deciso di affidare il ruolo di Cumpoidoreddu, a Giulia Atzei, giovane amazzone oristanese di 14 anni. Sarà accompagnata da altre due giovani amazzoni: Laura Firinu, oristanese di 12 anni e Letizia Puggioni, anche lei oristanese, di 12 anni. “Una pariglia tutta al femminile - commenta Gianni Ledda - come già capitato in passato, formata da giovani amazzoni che aspirano, da grandi, a far parte del mondo della Sartiglia, suggerita dal Giara oristanese diretto da Antonio Madeddu”. La manifestazione che ogni anno attira tantissimi turisti si terrà domenica 13 agosto a Torregrande, nell’ampia area adiacente la pineta, all'ingresso di Torregrande, sulla parte sinistra, dove di solito viene installato il circo. Alle 18.30 è prevista la vestizione de su Cumpoidoreddu, alle 19 l'inizio della corsa alla stella con l'incrocio delle spade. Poi sarà la volta della pariglie, con le evoluzioni a cavallo dei mini cavalieri. Alle 20,45 la svestizione. La colonna sonora sarà come sempre affidata a mini Tamburini e mini Trombettieri della Pro Loco di Oristano, coadiuvati dai Tamburini e Trombettieri adulti. “L'evento - conclude Gianni Ledda - è reso possibile grazie all'importante partecipazione dell'assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Oristano con l'assessore Luca Faedda”.

