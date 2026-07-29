Una monografica tutta dedicata alla sua arte, per rendere visibile a tutti gli appassionati e curiosi le sue opere e visioni artistiche. È la mostra dei “Monster truck” del giovane artista lussurgese Efisio Cadau che aprirà sabato 1 agosto, e per tutto il mese sarà visitabile presso la biblioteca comunale "Grazia Deledda" di Santu Lussurgiu, spazio aperto alla cultura e all’arte.

È la prima volta in assoluto che Efisio mette in vetrina le sue creazioni, ha trasformato la sua passione per questi giganteschi mezzi in un originale percorso creativo. Passione artistica coltivata fin da bambino e maturata nel corso degli anni, affinata poi durante il servizio civile universale effettuato proprio in biblioteca nel 2024, dove è nata l'idea di creare una piccola mostra dei suoi disegni. Le sue rappresentazioni artistiche mettono in risalto la forza, le dimensioni spettacolari e il dinamismo dei celebri veicoli, reinterpretati con uno stile personale e ricco di dettagli.

Ragazzo speciale e creativo, commenta: «Desidero ringraziare chi mi ha sostenuto e ha promosso la mostra: l’amministrazione comunale, la biblioteca comunale Grazia Deledda, i ragazzi volontari del servizio civile universale e digitale che mi hanno supportato, quindi l' artista James Leggat per l'aiuto nella organizzazione logistica della mostra. Anche la Pro Loco e il Centro di Cultura per l’educazione permanente e la coop sociale Studio e Progetto 2».

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