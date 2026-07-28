Oristano brinda alla Vernaccia e trasforma il centro storico in un grande percorso del gusto. Venerdì,a partire dalle 19, debutta “Le Notti del Vino – Calici, Vicoli e Sapori”, la manifestazione che celebra l’ingresso della città nell’Associazione Nazionale Città del Vino e riunisce cantine, ristoranti, produttori e commercianti in una serata dedicata alle eccellenze del territorio.

Protagonista sarà la Vernaccia di Oristano Doc. Nove cantine accompagneranno il pubblico tra degustazioni e racconti del territorio, mentre sei ristoranti proporranno menù studiati per valorizzare i vini locali. Il centro storico si trasformerà così in un ristorante diffuso con oltre 250 posti a sedere.

Alle 19.30 spazio al forum dedicato all’enoturismo e alla consegna della bandiera dell’Associazione Nazionale Città del Vino, che sancirà l’ingresso ufficiale di Oristano nella rete nazionale. A seguire saranno premiati i vincitori del Vernaccia Mixology Contest, con sette locali impegnati a reinterpretare la Vernaccia attraverso cocktail originali.

Nel programma anche le specialità ittiche della cooperativa Sant’Andrea, i mostaccioli della tradizione oristanese, i negozi aperti fino alle 21.30 con vetrine a tema, l’esposizione di storiche Fiat 500 e, in chiusura, il concerto dei The Italian Mood Project seguito dal dj set di Riccardo Caboni.

«L’ingresso di Oristano nell’Associazione Nazionale Città del Vino rappresenta un riconoscimento della nostra storia e della qualità del patrimonio vitivinicolo», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. Per l’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen, invece, «Le Notti del Vino rappresentano il primo passo di un percorso destinato a crescere negli anni», con l’obiettivo di raccontare la città attraverso il vino, la cultura e l’accoglienza.

© Riproduzione riservata