Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 10 nell’Oristanese, all’altezza del chilometro 4. Una donna al volante di un’utilitaria è finita fuori strada, per cause da accertare, dopo aver perso il controllo del mezzo. La corsa è terminata in una cunetta e la macchina si è ribaltata.

La 40enne, liberata dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasferita all’ospedale di Oristano in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati svolti dai carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

