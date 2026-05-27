Incidente intorno alle 16 lungo la strada provinciale 68 nel territorio di Palmas Arborea. Un’auto, per cause ancora da accettare, ha urtato violentemente uno scooter.

Il centauro è stato stato sbalzato a terra a diversi metri distanza. Sul posto il 118, il ferito è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza.

Sul posto anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area.

(Unioneonline/A.D)

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