L’incidente
27 maggio 2026 alle 20:25aggiornato il 27 maggio 2026 alle 20:27
Auto contro scooter a Palmas Arborea, centauro in ospedaleÈ successo sulla strada provinciale 68
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Incidente intorno alle 16 lungo la strada provinciale 68 nel territorio di Palmas Arborea. Un’auto, per cause ancora da accettare, ha urtato violentemente uno scooter.
Il centauro è stato stato sbalzato a terra a diversi metri distanza. Sul posto il 118, il ferito è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza.
Sul posto anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area.
(Unioneonline/A.D)
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