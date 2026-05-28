Allarme bomba ieri notte a Oristano davanti alla sede del Gremio dei Falegnami in via Eleonora. Davanti alla porta della sede è stata trovata una scatola bianca con una tegola con su scritto un messaggio in sardo dai toni piuttosto equivoci al limite dell’avvertimento.

video di Valeria Pinna

Sul posto è intervenuta la polizia che ha blindato tutta la strada a pochi metri da piazza Eleonora.

Da Cagliari è arrivata una squadra di artificieri che ha eseguito i controlli. Gli specialisti hanno aperto la scatola: nessuna bomba, all’interno c’erano vari oggetti e rifiuti. Continuano comunque gli accertamenti per fare piena luce sull’episodio.

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