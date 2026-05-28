Si è presentato in Questura a Oristano l’uomo che nella serata di ieri ha piazzato un pacco accompagnato da un biglietto di minacce che ha fatto scattare l’allarme bomba davanti alla sede del Gremio dei Falegnami, in via Eleonora.

Il presunto responsabile era già stato individuato nella serata di ieri dagli agenti della squadra Mobile e della Digos, che da subito avevano avviato le indagini per risalire all’autore del gesto.

Da Cagliari era arrivata una squadra di artificieri che ha eseguito i controlli. Gli specialisti hanno aperto la scatola: nessuna bomba, all’interno c’erano vari oggetti e rifiuti. Il messaggio era: «Su frastimu è cummenti su santu: de cresia bessidi e a cresia torrada».

(Unioneonline)

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