Sarà una sfida a due per la fascia tricolore di Masullas. A contendersela Emanuela Dessì, in testa alla lista “Masullas dalle radici al futuro”, e il sindaco uscente Ennio Vacca, che capeggia “aMasullas: il paese che vogliamo”.

“Masullas dalle radici al futuro”. Dessì presenta le motivazioni della sua candidatura. “Ho maturato questa scelta nel tempo – commenta Dessì – Ho sentito sempre più forte il desiderio di restituire a Masullas una parte di ciò che il paese ha dato a me. L’obiettivo è renderla migliore, senza perdere identità e valori”. La candidata sindaca presenta la sua “squadra”. “Il gruppo che mi accompagna – prosegue Dessì - è composto da persone che hanno davvero a cuore il bene di Masullas. Ognuno porta con sé esperienze, competenze e sensibilità diverse, creando una squadra concreta e complementare. La nostra forza è il legame che ci unisce: amici, persone cresciute insieme e unite da rapporti autentici ed esperienze condivise”. Al centro del suo programma la persona e il benessere della comunità. “La salute – conclude Dessì - sarà uno dei temi principali, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria e ai servizi per i cittadini. Ci stanno a cuore gli anziani, così come i bambini e le famiglie. Guardiamo anche ai giovani, perché rappresentano il futuro del paese. Allo stesso tempo vogliamo valorizzare cultura, tradizioni, territorio e prenderci cura del paese con interventi concreti su strade, decoro urbano e spazi pubblici”.

“aMasullas Il paese che vogliamo”. Vacca cerca la conferma dopo l’elezione dell’autunno del 2020. “Cinque anni fa – commenta Vacca - ci siamo presentati come gruppo di persone che amano Masullas e credono che la politica sia un servizio. Lo pensiamo ancora. Ciò che ci spinge a proseguire è l'attaccamento al paese e la consapevolezza che le cose che abbiamo messo in moto hanno bisogno di qualcuno che le porti a compimento con la stessa visione con cui sono nate”. Al suo fianco un mix di persone tra esperienza e novità. “Una squadra che conosce Masullas a fondo – prosegue Vacca - Persone che in questi 5 anni hanno imparato cosa significa amministrare davvero. Accanto a loro facce nuove. Tutti con la stessa volontà, fare qualcosa di concreto per il paese in cui hanno scelto di stare”. Un programma sotto il segno della continuità. “In questi anni abbiamo seminato – conclude Vacca - Ora è il momento di raccogliere. Abbiamo investito su cultura, turismo, identità. Ma quello che ci sta più a cuore è che tutto si trasformi in lavoro, opportunità e meno motivi per andarsene. Poi c'è la parte che non fa rumore ma che conta forse più di tutto: le persone. Continueremo a investire su sociale, anziani, famiglie, su chi ha più bisogno. E sui giovani. Infine, chiuderemo il Piano Urbanistico Comunale”.

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