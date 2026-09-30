La Provincia di Oristano cerca coadiutori per contenere l'invasione dei cinghiali in tutto il territorio. Per questo ha pubblicato una manifestazione rivolta a coloro che vogliono partecipare ai corsi di formazione.

Le adesioni saranno utilizzate esclusivamente per la programmazione delle attività, per la rilevazione del numero dei potenziali partecipanti e per valutare le modalità organizzative più idonee alla realizzazione dei corsi, nel limite massimo complessivo di 200 coadiutori. Per partecipare c'è tempo fino al 12 ottobre.

Fa il punto il consigliere provinciale con la delega all'Ambiente, Andrea Grussu: «L’ultimo corso è stato fatto nel 2024 e oggi operano nel territorio provinciale solo 15 coadiutori, numero insufficiente rispetto all’estensione del territorio e alla dimensione del problema. Abbiamo bisogno di una rete capillare, non semplicemente di un numero maggiore sulla carta. Il coadiutore – aggiunge – deve diventare una figura di riferimento del territorio. Dobbiamo aumentare rapidamente il numero degli operatori formati e creare una presenza territoriale adeguata. L’obiettivo auspicabile sarà quello di assegnare all’operatore la zona più vicina alla propria residenza, sia per una maggiore conoscenza del loro territorio, sia per limitare il più possibile lo spostamento e i costi».

Ma formare i coadiutori non basta. Grussu ricorda che fino ad oggi è stata un’attività di volontariato: «Dobbiamo venire incontro a chi oggi mette a disposizione il proprio tempo, affronta costi per il carburante, per le attrezzature e per i materiali. Con gli uffici stiamo lavorando sulla possibilità di riconoscere un rimborso a ogni singolo coadiutore». Sul sito della provincia vengono spiegate tutte le modalità per partecipare alla manifestazione di interesse.

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