Un luogo di Oristano per ricordare Fra Piero Casu. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con 21 voti favorevoli, la mozione che impegna sindaco e Giunta ad avviare l’iter per intitolare al frate francescano conventuale uno spazio pubblico, un giardino o un’area verde, possibilmente vicino alla chiesa e al convento di San Francesco.

A illustrare la proposta, sottoscritta da otto consiglieri, è stato Francesco Federico. «La mozione nasce da un sentimento profondo radicato nella memoria storica e affettiva di Oristano», ha spiegato, definendo l’iniziativa un «dovere morale» della città. Fra Piero arrivò a Oristano nel 1968 e vi rimase per 19 anni, diventando una presenza quotidiana accanto a malati, anziani, detenuti e famiglie in difficoltà. Nel 1987, quando arrivò la notizia del suo trasferimento, migliaia di cittadini si mobilitarono per trattenerlo. «La toponomastica è anche l’autobiografia di una comunità», ha sottolineato Federico. Tra le ipotesi per l’intitolazione c’è l’area verde alla fine di via Sant’Antonio, tra San Mauro e le mura giudicali. «Non è dalla grandezza di un luogo che si riconosce la grandezza di un uomo».

Nel dibattito è emerso un ricordo condiviso, oltre gli schieramenti. Carla Della Volpe ha parlato di un «linguaggio etico universale», fatto di solidarietà, dignità e attenzione ai più fragili. Maria Obinu lo ha definito «una di quelle persone che ha caratterizzato la vita della nostra città». Per Giuliano Uras era capace di «curarsi della collettività con allegria» e di «generare senso della comunità». Umberto Marcoli ha richiamato il valore dell’esempio: «Il vero valore è fare in modo che continui a orientare il comportamento quotidiano della comunità». Sergio Locci lo ha ricordato «scherzoso, allegro, disponibile sempre», presente «dove c’era festa, ma anche dove c’erano le lacrime e il dolore».

In chiusura, il sindaco Massimiliano Sanna ha definito Fra Piero «un pezzo di cuore della nostra città», confermando l’impegno dell’Amministrazione. Oltre all’intitolazione, il Comune punta a raccogliere fotografie, documenti e testimonianze per trasformare il ricordo del frate in una pagina della memoria collettiva di Oristano.

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