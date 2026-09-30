C’è tempo fino al 31 ottobre per entrare nell’Albo delle persone idonee a svolgere l’incarico di presidente di seggio elettorale del Comune di Oristano. Le domande possono essere presentate a partire da domani, 1° ottobre e riguardano chi vuole rendersi disponibile a ricoprire un ruolo centrale nelle operazioni di voto.

Per l’iscrizione sono necessari alcuni requisiti: essere cittadini italiani, risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune di Oristano e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’incarico non è però compatibile con alcune condizioni professionali e personali. Tra le esclusioni figurano, tra gli altri, chi al momento delle elezioni avrà superato i 75 anni, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, alcune categorie del personale sanitario, i dipendenti comunali impegnati negli uffici elettorali, i candidati alle elezioni e alcune categorie di dipendenti pubblici e del trasporto pubblico.

Il modulo per la richiesta di iscrizione, insieme a quello per l’eventuale cancellazione, è disponibile all’Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale del Comune. Alla domanda deve essere allegata una copia del documento d’identità. La documentazione può essere consegnata all’Ufficio Protocollo, inviata per posta all’Ufficio Elettorale di piazza Eleonora 44 oppure trasmessa via email o Pec. Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2026. Chi è già iscritto all’Albo non deve ripresentare la domanda.

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