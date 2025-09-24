La Lilt di Oristano scende ancora una volta in campo per la prevenzione al tumore al seno. Domenica 5 ottobre, alle 19:30, al Centro Studio Danza in via Ghilarza 5 a Oristano, è in programma uno spettacolo concerto di Rossella Faa e Manuela Loddo che portano in scena CicAtrici: un mix tra musica, parole e vita vissuta. Sarà un modo per ricordare Bianca Falchi, vicepresidente della Lilt provinciale e volontaria ospedaliera scomparsa a settembre di due anni fa. L'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato andrà a sostenere il progetto “Ecografie e mammografie per donne dai 40 ai 45 anni”, promosso da Lilt. Il 12 ottobre invece è in programma la passeggiata Torre Cammina in Rosa, con partenza dal piazzale Stella Maris alle 10.30. L'iscrizione ha un costo di 12 euro. Tutto il ricavato sarà dedicato alla Lilt per la ricerca contro i tumori femminili. L'iniziativa è legata al mese del Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, una giornata speciale di solidarietà e condivisione.

