L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti e la cultura contadina. Al via ad Oristano due giorni di eventi e attività a cura di Coldiretti nell’ambito del nutrito programma promosso da Fondazione Oristano, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, di Cuore dell’Isola e della Federazione Provinciale Coldiretti.

Si inizia venerdì 26 settembre alle 10 in piazza Eleonora con i laboratori rivolti alle scuole primarie. Coldiretti Donne propone un laboratorio che percorre tutto il ciclo del Grano, la lavorazione del grano e i vari tipi di farina e strumenti di lavoro, la lavorazione della pasta, realizzazione del pane artistico e un altro laboratorio sul riso a cura dell’ azienda risicola I Ferrari, dalla coltivazione al prodotto finito. Campagna Amica propone altri due laboratori: focus su api e miele e la loro importanza per l’ambiente a cura dell’azienda apistica Arbarèe di Daniele Cossu ( con ausilio dell’ arnia Didattica); una panoramica sulle numerose e profumate essenze officinali e condimentali della flora endemica sarda a cura dell’agrotecnico Piergiorgio Cauli. L’Ati Olio del Sinis realizzerà, infine, un laboratorio che parte dalla coltivazione delle olive per arrivare alla qualità e varie tipologie dell’ olio di oliva tipiche del territorio del Sinis. Dalle 17, ancora in piazza Eleonora, degustazione guidata di olio e miele. Dalle 20 in piazza Eleonora, inoltre, street food con prodotti caratteristici del territorio: la cucina contadina dell’agriturismo Il Giglio di Massama, le specialità di mare della Coop. Pescatori Sant’Andrea di Arborea, le carni locali preparate e cucinate da Gianni De Muro dell'omonima macelleria di Donigala.

Sabato 27 settembre mattina, a partire dalle 8, ci sarà il Mercato Campagna Amica in piazza Eleonora che porterà le eccellenze agroalimentari a chilometro zero ai consumatori oristanesi. Il pomeriggio dalle 17.00, ancora in piazza Eleonora, degustazione guidata ancora di olio e miele. A seguire una Masterclass (esclusivamente su prenotazione) a cura del Consorzio di Tutela della Vernaccia di Oristano Doc e dalle 20, in piazza Eleonora, tornerà lo Street Food con prodotti caratteristici del territorio.

