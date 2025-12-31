Cagliari, gli auguri di Zedda: «Nel 2026 appalti per strade, verde, illuminazione e decoro»Il sindaco: «E festeggiate senza botti, nel rispetto dei nostri amici animali»
Un post stringato per fare gli auguri, tracciare un breve bilancio di quanto fatto nell’anno che se ne va e annunciare le attività pensate per il 2026.
Massimo Zedda si affida ai social per invitare i cagliaritani a «un divertimento responsabile, senza botti, a tutela delle persone e dei nostri amici animali».
Ma prima il sindaco dice che «ci avviamo verso la fine di un anno intenso e produttivo: l’approvazione del bilancio, del Piano locale unitario dei servizi, del Piano urbanistico comunale, l’avvio dei lavori nel quartiere Sant’Elia, al mercato di San Benedetto e le nuove assunzioni. Sono alcune delle attività che hanno contraddistinto l’operato di un’amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno e che lavora per una città solidale, aperta, innovativa e attraente».
E il futuro? «Nel 2026 aggiudicheremo i nuovi appalti su manutenzione strade, marciapiedi e piazze, illuminazione e verde pubblico, pulizia e decoro», annuncia. Per poi ringraziare «le tante persone che quotidianamente lavorano per la città».
(Unionenoline)