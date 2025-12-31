Da oltre un mese, a Simala, si ripetono i disservizi alla linea telefonica fissa. A denunciare la situazione è il primo cittadino Gianmarco Atzei che sulla situazione ha presentato un reclamo formale all’AGCOM, autorità garante per le telecomunicazioni. Da linea fissa nessuna possibilità di effettuare chiamate e di connessione a Internet. “La situazione è gravissima – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - da oltre un mese tantissimi compaesani si trovano totalmente isolati, sia per quanto riguarda la linea telefonica, sia per quanto riguarda la linea internet, con tutte le conseguenze che ciò comporta, dal punto di vista lavorativo a quello inerente alla sicurezza”.

Il Comune, con una nota, ha invitato i cittadini interessati dal problema a fare reclamo all’AGCOM, compilando il modulo disponibile in municipio. “La corretta funzionalità della linea telefonica – conclude Atzei - è un servizio primario, per questo ho mandato un esposto all’AGCOM, autorità garante delle telecomunicazioni, invito i compaesani colpiti da tale disservizio a fare altrettanto, perché la soluzione di questo problema non è più rinviabile”.

© Riproduzione riservata