Dossi dissuasori e attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza stradale. Il Comune di Oristano dichiara guerra alla velocità e implementa il numero dei sistemi di rallentamento già presenti in città.

Sono tre quelli previsti nell’ordinanza firmata dal dirigente della polizia locale, Gianni Uras, da sistemare “in alcune strade urbane che registrano velocità elevate tali da mettere in pericolo l’utenza debole”.

I due passaggi pedonali, in materiale bituminoso, verranno posizionati in viale Diaz, in prossimità della scuola secondaria di primo grado “Leonardi Alagon” e dell’Istituto superiore “Don Deodato Meloni”, e in via Bologna all’altezza del parco pubblico di Nuraxinieddu.

Il dosso artificiale in gomma, invece, sarà posizionato in via Giotto, per tenere a freno il piede degli automobilisti sull’acceleratore nelle vicinanze della clinica Madonna del Rimedio, zona particolarmente trafficata.

«Il Comune, condividendo il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 - si legge nell’ordinanza - intende promuovere una serie di azioni strutturate e mirate, volte a contrastare il fenomeno degli incidenti stradali».

Accanto ai nuovi “elementi di arredo funzionale” sarà installata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale che fissa il limite di velocità a 30 chilometri orari.

