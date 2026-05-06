L'oggetto del documento protocollato in Comune è chiaro e fa capire il senso che i consiglieri vogliono esprimere: "Baratili merita rispetto". L'opposizione punta il dito contro l'amministrazione che viene accusata di non essere attenta alla pulizia di diverse zone del paese tra cui i marciapiedi, il Parco Arcobaleno, le aree verdi e persino il cimitero. Ecco perché Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru del gruppo consiliare “Collaboriamo Insieme”, hanno deciso di presentare un'interrogazione. Questo dopo un attento sopralluogo e dopo aver scattato delle fotografie che raccontano lo stato dei luoghi.

«Il perdurare di questa situazione è particolarmente allarmante per l'avvicinarsi della stagione estiva, per gli evidenti rischi per la salute pubblica dovuta al proliferare di insetti e parassiti nocivi - si legge nel documento rivolto all'assessora al Decoro, Sara Fanari - Ci chiediamo se l'assessore è consapevole che la pulizia e l'igiene pubblica dell'abitato, per la sua importanza, rientra tra i doveri primari dell'amministrazione comunale e va inserita come attività ordinaria e non straordinaria, dove la risoluzione di quest'ultima è solo temporanea e senza continuità alla pulizia e decoro del paese». «Tale situazione - si legge ancora - rappresenta il segno di una preoccupante carenza di programmazione amministrativa che offre un'immagine di un Comune disastrato, incapace di garantire una decorosa qualità della vita ai residenti».

Con l'interrogazione viene chiesto «se, al momento esiste un piano d'intervento programmato e risolutivo o se l'azione del Comune continua a basarsi su interventi sporadici e disorganizzati, che non garantiscono risultati duraturi nel tempo». E ancora «se i cittadini devono pagare per una manutenzione ordinaria ed efficiente e non per vedere interventi straordinari che si risolvono in pochi giorni, lasciando il paese di nuovo nel degrado dopo una settimana». Ma anche «se attualmente sta monitorando lo stato di vergognoso di degrado del cimitero comunale, dove l'erba alta impedisce fisicamente ai cittadini di avvicinarsi alle tombe. Esiste un controllo costante o ci si ricorda del cimitero solo dopo le lamentele? Chiediamo se è questo il rispetto che l'Amministrazione riserva ai defunti e alle loro famiglie? E' inaccettabile lo stato di abbandono del luogo della memoria». Infine, «se il decoro urbano deve essere considerato un obiettivo irraggiungibile o se finalmente verrà riconosciuto come un diritto fondamentale dei cittadini di Baratili, garantito da servizi efficienti».

I consiglieri scrivono anche: «Basta rincorrere le emergenze. La pulizia deve essere un'attività ordinaria, non un evento straordinario una tantum. Auspichiamo una seria programmazione, non improvvisazione».

I consiglieri chiedono una risposta orale e scritta nella prima seduta utile.

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