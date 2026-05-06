Simaxis, l'ufficio postale riapre al pubblico dopo la ristrutturazioneGli sportelli saranno operativi al mattino, dal lunedì al venerdì
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L’ufficio postale di Simaxis riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di viale Italia, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
"L’ufficio postale di Simaxis è stato completamente rinnovato - si legge in una nota di Poste - La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a
basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio". L’ufficio postale di Simaxis è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35.