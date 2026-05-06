Anni fa, per entrare a far parte della compagnia barracellare, bisognava presentare la domanda, sostenere un colloquio e, se si possedevano i requisiti richiesti, si veniva selezionati. Ora le cose sono cambiate. Chi vorrà far parte della compagnia dovrà sostenere anche un esame, dopo aver frequentato un corso di formazione della durata complessiva di 15 ore. E le materie non sono poi così semplici: si va dal codice penale alla procedura penale. Bisogna conoscere poi il regolamento di esecuzione e attuazione dei decreti istitutivi dell'Area marina protetta e le ordinanze sindacali e normative regionali in materia di ambiente, tutela del mare, balneazione, disciplina delle attività turistiche, prevenzione degli incendi, randagismo. Il Sono aperti i termini per la presentazione delle domande. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 18 maggio 2026 alle 12. "Intendiamo rafforzare l'organico della compagnia barracellare al fine di garantire una presenza sempre più efficace e capillare sul territorio - dichiara il primo cittadino Andrea Abis - Si tratta di un servizio di grande rilevanza per la prevenzione e gli interventi d'emergenza, con particolare riferimento alla tutela ambientale. È un impegno che richiede senso di responsabilità, dedizione e una buona conoscenza del contesto locale, confidiamo in una partecipazione ampia e consapevole da parte dei cittadini”. La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata tramite raccomandata indirizzata al Comune di Cabras, oppure tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it, ma anche mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, sito in piazza Eleonora, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Per la partecipazione è richiesto il possesso di specifici requisiti tra i quali il raggiungimento della maggiore età alla data di presentazione della domanda, il possesso del diploma di scuola media inferiore e della patente di guida di guida categoria B, l'assenza di condanne a pene detentive o l'idoneità fisica allo svolgimento del ruolo. Al termine del corso di formazione, i partecipanti dovranno sostenere una prova scritta e un colloquio sulle materie trattate. Concluso l'iter selettivo, la Commissione procederà alla formazione di una graduatoria finale degli idonei. I criteri di affetto terranno conto del servizio eventualmente prestato nelle precedenti compagnie barracellari, nonché dell'attitudine e capacità dei candidati. Costituiranno titoli preferenziali il possesso di un diploma di laurea e la conoscenza di una lingua straniera. La graduatoria avrà validità triennale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo polizia.locale@comune.cabras.or.it .

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