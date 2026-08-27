L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire il ruolo che le relazioni, la reciprocità e il senso di appartenenza assumono nei percorsi di crescita e nella costruzione del benessere delle persone e delle comunità. Sarà Daniela Lucangeli la protagonista del primo appuntamento di “Disperdiamoci II – Nodi di futuro”, il progetto promosso e coordinato dalla Provincia di Oristano per rafforzare le politiche territoriali dedicate al benessere, alla prevenzione del disagio e al protagonismo delle nuove generazioni. Domani, venerdì 28 agosto, alle 20.30, al Teatro Garau di Oristano, la psicologa dello sviluppo e dell’educazione e docente universitaria terrà la lectio magistralis “La forza del noi: la radice del nostro star bene insieme”. L’incontro rappresenta il primo degli appuntamenti pubblici del nuovo percorso avviato dalla Provincia di Oristano con “Disperdiamoci II – Nodi di futuro”, progetto che raccoglie e sviluppa l’esperienza già maturata sul territorio e che vede l’amministrazione provinciale assumere un ruolo di regia e coordinamento di una strategia integrata dedicata ai giovani.

Un percorso costruito intorno ai temi della prevenzione, dell’ascolto, delle relazioni, della partecipazione e del benessere, con l’obiettivo di consolidare una rete territoriale stabile capace di mettere in connessione istituzioni, scuole, servizi, associazioni e nuove generazioni. Accanto alla Provincia di Oristano, capofila del progetto, partecipano in qualità di partner Heart4Children Aps, Consorzio Uno, Rotary Club Oristano con le sezioni giovanili Rotaract e Interact e Dinamica Oristano Asd. Sono inoltre coinvolti, quali enti associati, Asl di Oristano, Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, Plus Ghilarza-Bosa e Plus Mogoro. Una rete ampia, nella quale ciascun soggetto contribuisce con le proprie competenze: dagli interventi pedagogici e psicosociali alla costruzione della rete di ascolto, dalle attività di mentoring e partecipazione giovanile alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

La Provincia mantiene la regia complessiva dell’intervento, con l’obiettivo di costruire un sistema territoriale coordinato e duraturo dedicato alle politiche giovanili. In questo quadro si inserisce la presenza a Oristano di Daniela Lucangeli, tra le voci più autorevoli a livello nazionale sui temi dell’apprendimento, delle emozioni e delle relazioni educative. La sua lectio offrirà una riflessione sul valore del “noi” e sulla dimensione relazionale come elemento fondamentale del benessere individuale e collettivo. L’evento ha già registrato il tutto esaurito, con 400 posti occupati e oltre 100 persone in lista d’attesa. Il check-in chiuderà alle 20, mezz’ora prima dell’inizio della lectio. Per agevolare le operazioni di ingresso, si raccomanda agli iscritti di arrivare almeno un’ora prima dell’evento e comunque entro le 19.30. In caso di mancata registrazione entro le ore 20.00, il posto potrà essere riassegnato a una delle persone presenti in lista d’attesa.

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