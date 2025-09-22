«Oggi siamo riuniti in questa manifestazione pacifica per far sentire la nostra voce». Con questo appello gli studenti del liceo scientifico Mariano IV di Oristano hanno aperto il presidio organizzato stamattina in occasione della mobilitazione nazionale per Gaza. Circa un centinaio di ragazzi si è ritrovato nei giardinetti di via Messina, davanti alla scuola, portando bandiere e uno striscione con la scritta “Free Palestine”, simbolo della solidarietà espressa verso la popolazione palestinese.

L’iniziativa, nata su impulso di alcuni maturandi, si è svolta in maniera ordinata e raccolta. Interventi brevi e momenti di silenzio hanno accompagnato la protesta.

«Ciò che sta accadendo a Gaza è inammissibile: stiamo assistendo a un genocidio, sta succedendo sotto i nostri occhi. Il passato si sta ripetendo e non si sta facendo abbastanza per impedirlo», hanno denunciato i promotori. Con la loro adesione, anche gli studenti del Mariano IV hanno voluto unirsi alle tante scuole italiane che oggi hanno scelto di lanciare un messaggio di pace e giustizia.

