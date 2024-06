Tra gli appuntamenti dell’estate oristanese è ormai una certezza: anche quest’anno “Shopping sotto le stelle” animerà le calde notti del centro città. La manifestazione, organizzata dalla Confcommercio, con la collaborazione del Centro commerciale naturale Centro città e del Comune, prenderà il via il 9 luglio e accompagnerà residenti e visitatori fino al 27 agosto.

La formula è quella ampiamente collaudata nelle precedenti quindici edizioni: ogni martedì serrande dei negozi sollevate fino a mezzanotte per incentivare gli acquisti al chiaro di luna. Cresce il numero dei partecipanti: lo scorso anno erano stati in 52 ad accendere i registratori di casa in notturna, stavolta sono 57 i commercianti che hanno già formalizzato la loro adesione, altri sei lo faranno nei prossimi giorni. Qualcuno, però, rinuncerà alle ultime due serate.

Resta invariato l’importo della quota da versare, 140 euro, che servirà per finanziare l’intera organizzazione, in particolare gli spettacoli che faranno da corollario alla rassegna. Per l’occasione, come sempre, il centro diventerà area pedonale: a partire dalle 20 e fino all’una divieto di transito e sosta con rimozione in via Tirso, in piazza Roma, in via Diego Contini (tra via Benedetto Croce e piazza Roma), in via Tharros (da piazza Roma fino a via Grazia Deledda) e in piazza Corrias, vico e via Aquila. L’ordinanza dispone anche l’inversione del senso di marcia nella via Diego Contini, nel senso e tratto dalla via Benedetto Croce fino all’intersezione con la via Cagliari.

© Riproduzione riservata