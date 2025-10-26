Tra zucche luminose, pipistrelli svolazzanti e un pizzico di magia, il centro storico si prepara a vivere una serata da brividi e divertimento con il “Cartoon Fest Special Halloween”.

Venerdì, dalle 17 alle 20, Piazza Manno diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto: spettacoli dal vivo, musica, balli, truccabimbi e laboratori gratuiti per grandi e piccini animeranno l’atmosfera in perfetto stile americano.

L’evento, gratuito e organizzato dal Comune di Oristano e dalla Pro Loco, con la collaborazione dell’Associazione NS Eventus e della Compagnia Oneiros, promette un pomeriggio tutto da vivere.

Si parte con la spettacolare parata degli zombie da Piazza Eleonora a Piazza Manno, seguita da un omaggio al mitico Thriller di Michael Jackson.

Poi spazio al DJ set di Angelo Fraternali, che farà da colonna sonora all’arrivo di Paperino e Paperina, mentre i più piccoli potranno scatenarsi con il ballo di Mercoledì Addams, Nonna Addams e Lercha.

Tra un selfie e una risata, alle 18.30 arriveranno anche Topolino e Minnie, pronti ad accompagnare il pubblico nello show ispirato a Nightmare Before Christmas.

La musica continuerà con un nuovo set di Angelo Fraternali e l’animazione di Sabrina, fino al gran finale con il musical di Coco e l’apparizione di Pippo e Stitch. E per i migliori costumi ci saranno ricchi premi in palio.

