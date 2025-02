Attimi di paura stamattina nel cortile della scuola primaria del Sacro Cuore: un cancello è crollato a terra. È accaduto intorno alle 13, poco prima dell’uscita dei bambini, in una zona in cui gli alunni si fermano per aspettare i genitori.

Per fortuna in quel momento i piccoli erano ancora in classe, è passata una mamma ma per lei nessun problema. L’episodio ha creato, naturalmente, preoccupazione dei genitori arrivati dopo mezz’ora a prendere i bambini; la dirigente scolastica ha immediatamente avvisato il Comune.

Gli operai hanno messo in sicurezza l’area. Lo scorso mese si era verificato un episodio simile al campo sportivo di atletica, sempre nel quartiere Sacro Cuore: era crollata una recinzione.

