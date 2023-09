Un malore le ha impedito di tenere il controllo dell’auto e così per alcuni metri ha percorso contromano il prolungamento di viale Repubblica, verso Oristano. Una cinquantenne è andata contro un palo dell’illuminazione pubblica e l’auto si è fermata su un marciapiede. Ora è ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e successivamente a bordo dell’elisoccorso trasferita all’ospedale di Cagliari, le sue condizioni sono gravi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Per fortuna in quel momento nessuna auto percorreva il prolungamento in direzione Torregrande e così si è evitato un incidente decisamente più grave.

