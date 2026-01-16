Accogliere chi è rimasto indietro, senza voltarsi dall’altra parte. È l’obiettivo del nuovo servizio “Stazione di posta”, attivato dal Plus di Oristano per dare risposte concrete alle persone che vivono in condizioni di estrema marginalità sociale.

Un progetto, finanziato con fondi Pnrr e affidato alla Cooperativa sociale Night and Day, che punta su accoglienza, ascolto e accompagnamento come primi passi per ricostruire percorsi di autonomia. La “Stazione di posta” si fonda su un’équipe multiprofessionale dedicata alla presa in carico delle situazioni più fragili.

«Si tratta di interventi di primo livello – spiega l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru – orientati all’accoglienza, all’ascolto qualificato e all’orientamento ai servizi».

Non solo un punto di accesso, dunque, ma un presidio capace di intercettare bisogni complessi e attivare risposte mirate. Gli operatori si occuperanno di accoglienza e ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali professionali, attivazione di percorsi di integrazione e autonomia, oltre al raccordo operativo con i servizi territoriali e con le realtà del Terzo settore.

In questa fase iniziale, la sede della “Stazione di posta” è in via Romagna 31, a Oristano, e può essere contattata al numero telefonico 3881404468.

© Riproduzione riservata