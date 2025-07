“Nonostante l’approvazione del rendiconto comunale avvenuta la scorsa settimana, i fondi destinati ai contributi economici straordinari per le persone in difficoltà risultano ancora bloccati”. A lanciare l’allarme sono i consiglieri comunali Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu, Francesco Federico, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Maria Speranza Perra e Francesca Marchi, firmatari di un’interpellanza urgente indirizzata al sindaco e alla Giunta.

Al centro del documento, la richiesta di chiarimenti sui tempi previsti per la disponibilità dei fondi e sui criteri adottati per la loro assegnazione. Non solo: si chiede anche di sapere quanti contributi siano stati effettivamente erogati nell’ultimo anno e se sia stata rispettata la tempistica di risposta entro i 30 giorni previsti dalla normativa.

“Numerose persone hanno presentato domanda ma non hanno ricevuto alcuna risposta”: si legge nel documento. Viene inoltre ricordato che il regolamento comunale per l’assegnazione dei contributi risale al 2010 e necessita di un aggiornamento. I criteri – sottolineano i firmatari – dovrebbero essere rivisti dagli uffici, analizzati in commissione e approvati in Consiglio, pur nel rispetto del ruolo insostituibile dell’assistente sociale nella valutazione dei singoli casi.

Si chiede infine che l'amministrazione agisca con urgenza per garantire maggiore trasparenza e tempi certi, in un momento in cui tante famiglie attendono risposte concrete.

