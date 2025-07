«Nessun allarme nel nostro territorio, che attualmente è esente da focolai di dermatite bovina. Tuttavia, è fondamentale puntare sulla prevenzione e sul coordinamento tra istituzioni, associazioni di categoria e allevatori per evitare la diffusione della malattia. La vaccinazione rappresenta uno strumento efficace e sicuro per proteggere il nostro patrimonio zootecnico». Con queste parole il Prefetto Salvatore Angieri ha aperto l’annuncio dell’imminente campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare bovina che prenderà il via nei prossimi giorni ad Arborea.

L’annuncio è stato dato al termine di una riunione operativa svolta in Prefettura a Oristano, convocata per fare il punto sulla situazione sanitaria del settore zootecnico e definire le strategie di prevenzione.

Al momento, il territorio provinciale risulta privo di focolai, ma la Prefettura invita comunque a mantenere la massima attenzione.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia, della ASL di Oristano – Servizi di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti – e il presidente provinciale di Coldiretti. Proprio Coldiretti, insieme ad altre associazioni di categoria e con il supporto della ASL, ha organizzato per lunedì un incontro informativo con gli allevatori per rispondere a tutte le domande riguardanti efficacia e sicurezza del vaccino.

I tecnici rassicurano: i vaccini sono sicuri, con effetti collaterali minimi, e i servizi ASL monitoreranno eventuali reazioni. L’obiettivo è una vaccinazione capillare per prevenire ogni possibile rischio di contagio.

