Da Uras al Senegal, per permettere di svolgere le lezioni seduti su un banco e non più per terra. Il Comune guidato dal sindaco Samuele Fenu è parte integrante di un'iniziativa promossa da Anci Sardegna in collaborazione con l'Ams, l'Association des Maires du Sénégal, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni locali sarde e senegalesi. La firma ufficiale dell'accordo è avvenuta il 2 maggio presso il Palazzo Regio di Cagliari.

Ieri invece a Uras si è svolto l'incontro con il dirigente scolastico Tullio Corona, il sindaco e gli assessori, nella scuola primaria e secondaria di primo grado per verificare la disponibilità degli arredi scolastici dismessi. Per procedere poi alla compilazione dell'inventario preliminare alla donazione ai comuni senegalesi, come richiesto dall'iniziativa di Anci Sardegna nell'ambito del protocollo di cooperazione con l'Association des Maires du Senegal e il Comune di Cagliari.

«Abbiamo fiducia nel buon esito di questa bellissima iniziativa di solidarietà che grazie al nostro contributo e a quello dei comuni aderenti permetterà ai ragazzi dei comuni del Senegal di svolgere le lezioni su un banco e non per terra - commenta il primo cittadino di Uras Samuele Fenu - In Senegal arriveranno i banchi e le sedie che ormai da tempo nelle nostre scuole non vengono utilizzate perché grazie a vari finanziamenti regionali c'è stato il ricambio».

Fenu ricorda che il materiale non verrà spedito tutto: «Diverse sedie e diversi banchi resteranno a Uras a disposizione dell'amministrazione, potrebbero essere utili alle associazioni del paese».

