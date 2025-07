Nei giorni scorsi, gli ospiti della Casa di Riposo di Albagiara hanno ricevuto un gradito regalo. L’artista Gianfranco Serra, infatti, ha omaggiato il Comune con un crocifisso in ferro che a sua volta l’ente donerà alla struttura che accoglie gli anziani. Serra, oltre ad essere artista, svolge la sua professione come Operatore Socio Sanitario; il crocifisso da lui realizzato con tecniche artigianali, è un’opera d’arte unica, che rappresenta la fede e la spiritualità.

La donazione è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco Marcello Pilloni e dalla responsabile della Casa di Riposo Rossella Pilia, che hanno ringraziato l’artista per il suo gesto generoso. Il crocifisso sarà esposto nella cappella della struttura, sarà punto di riferimento per ospiti e personale, e potrà essere ammirato e apprezzato da tutti. «L’iniziativa dell’artista – commenta Pilloni - è un esempio di come cultura e arte possono essere utilizzate per promuovere solidarietà e coesione sociale. Comune e Casa di riposo sono grati per il dono e sperano possa ispirare altri gesti di generosità e solidarietà nella comunità».

Tra le opere dell’artista anche quelle, sempre in ferro, per la Sartiglia di Oristano, e la riproduzione di Gigi Riva, donata al Museo del Cagliari calcio di Quartu.

