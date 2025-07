Nel primo fine settimana di agosto Morgongiori celebra le sue tipiche lorighittas. Tra arte, tradizione e grandi concerti sabato 2 e domenica 3 agosto la 29ª “Sagra delle Lorighittas”. Il piccolo comune del Monte Arci si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi e identitari della Sardegna. L’evento è promosso dal Comune, con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo, nell’ambito del cartellone enogastronomico regionale, e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e dello spettacolo. Non sarà solo una festa del gusto, ma una vera e propria celebrazione delle tradizioni locali, dello spirito di comunità e della resilienza culturale del piccolo borgo. “La Sagra - dichiara il sindaco Paolo Pistis - rappresenta per la nostra comunità un appuntamento irrinunciabile, capace di unire tradizione e visione. Non si tratta soltanto di una festa popolare, ma di un momento autentico di coesione sociale, in cui la nostra identità si rafforza e si racconta. Attraverso la sagra, valorizziamo le nostre radici e promuoviamo il territorio in tutte le sue eccellenze”. La sagra nasce nel 1996, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le lorighittas, una pasta unica nel suo genere, fatta a mano intrecciando due fili sottili di semola fino a formare un anello finissimo e decorativo, e legata alle preparazioni rituali della festa di Ognissanti. Negli anni, l’evento è diventato una vetrina di eccellenze artigianali, patrimonio immateriale e creatività locale. “Eventi come questo - continua Pistis - rappresentano un’opportunità strategica per far conoscere le nostre eccellenze oltre i confini locali. Valorizzare le Lorighittas significa puntare su un prodotto identitario che può generare importanti ricadute economiche, favorire la produttività e incentivare la conoscenza turistica del nostro paese. È anche un modo concreto per sostenere le attività artigianali e i laboratori locali”. La sagra si apre sabato 2 agosto: il centro storico si trasformerà in un percorso esperienziale, con mostre, laboratori, esibizioni musicali e assaggi. Prevista anche la mostra artistica dell’associazione “I Colori di Giulia”, mentre il MUVAT – Museo Vivente dell’Arte Tessile – aprirà le sue porte per raccontare l’intreccio, questa volta di fili, che da secoli anima la vita artigiana del paese. Alle 22, nel campo sportivo del paese, il concerto di Fred De Palma, una delle voci più iconiche del pop e del reggaeton italiano. Domenica 3 agosto, il suggestivo sito archeologico di “Scaba e Cresia”, farà da cornice al concerto dei Neri per Caso, storica formazione vocale italiana che ha saputo reinterpretare la musica pop attraverso l’eleganza e la potenza del canto a cappella.

