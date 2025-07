“In ferie o in vacanza, non dimentichiamo le donazioni”. Arriva puntuale anche in vista del prossimo mese di agosto l’appello del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ha ricordato il valore di un gesto di solidarietà, capace davvero di salvare vite umane . “Donazioni, che rimangono fondamentali in queste settimane estive - dice Murgia - Il bisogno di sangue cresce in tutta l’isola anche con l’arrivo dei turisti”. Si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: “Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”. Ma non solo. Anche ad agosto i volontari delle sezioni locali dell’Avis scendono in campo per organizzare quindici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi. Sabato 2 agosto a Fordongianus, domenica 3 a Mogoro e Cabras, mercoledì 6 a Bosa, sabato 9 a Suni, domenica 10 a Marrubiu e Ghilarza, sabato 16 a Paulilatino e domenica 17 agosto ad Arborea. Ancora mercoledì 20 agosto a Bosa, sabato 23 a Solarussa, domenica 24 ad Ales, venerdì 29 a Laconi, sabato 30 a Santa Giusta e domenica 31 agosto ad Uras.

© Riproduzione riservata