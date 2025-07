Anche questa estate scatta la chiusura al traffico del lungomare di Putzu Idu. A partire da domani, sabato 26 luglio, e sino al 31 agosto, il venerdì, il sabato e la domenica e nei giorni pre-festivi e festivi, dalle 20.30 alle 5 del giorno successivo, sarà vietato il transito dei veicoli nel tratto che va dall'intersezione con via Zinnigas all'intersezione con piazza Sa Saia.

È quanto prevede l'ordinanza numero 35 emanata dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi. L'obiettivo, come si legge nel documento, è quello di salvaguardare il flusso delle utenze deboli e la qualità dei luoghi con presenza di attività commerciali. Ma è anche un modo per sperimentare l'istituzione di un'area pedonale nel lungomare Putzu Idu Mandriola, in continuità con un percorso intrapreso nell'anno 2024 e cioè quello di rendere la marina sempre più vivibile per cittadini e turisti e per gli esercenti dei locali commerciali. Come percorso alternato è stata individuata la strada provinciale 80. Ma non solo. Nelle marine di San Vero Milis ancora la sosta non si paga. Molto probabilmente le mani al portafoglio saranno messe a partire da agosto. La Sis, che ha vinto l'appalto da pochi giorni, è al lavoro in queste ore per installare i parcometri e tutto ciò che serve per delimitare gli stalli. Poi partirà anche la vendita degli abbonamenti. Per ora però ancora litorali gratis.

