Pur con le gambe ingessate è riuscito ad aggredire il personale sanitario del pronto soccorso.

È successo all’ospedale San Martino di Oristano. La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato un uomo di 54 anni, pluripregiudicato e con problemi psichiatrici, che prima ha aggredito una dottoressa del reparto di psichiatria dove era stato ricoverato e poi i poliziotti delle Volanti che erano intervenuti per bloccarlo.

Numerosi, anche nei giorni successivi, gli interventi nel reparto psichiatrico dove l ’uomo è stato piantonato a lungo dagli agenti di polizia. Prima sottoposto a TSO e poi in stato di arresto in flagranza differita, è stato infine portato dal personale della Squadra Mobile in carcere a Uta, dove è presente un reparto ad hoc per questi casi.

L’arresto in flagranza differita è stato possibile grazie all’applicazione della nuova normativa introdotta a tutela del personale sanitario, che rende possibile eseguire la misura precautelare entro 48 ore dai fatti purché vengano accertati da immagini di video sorveglianza.

L’uomo è ora accusato di lesioni personali, danneggiamento e violenza a Pubblico Ufficiale.

(Unioneonline)

