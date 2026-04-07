Nomina ufficiale, ma senza sorpresa. Dopo giorni di attesa e qualche tensione nella maggioranza, arriva il via libera: Paolo Angioi è il nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di Oristano. Il decreto è stato firmato dal sindaco Massimiliano Sanna, chiudendo di fatto il cerchio sull’esecutivo.

Una nomina già ampiamente annunciata, ma slittata di qualche giorno. Sullo sfondo, qualche malumore esploso dopo che il gruppo 20Venti aveva messo nero su bianco alcune priorità politiche da condividere al tavolo di maggioranza. Un passaggio che non è piaciuto agli alleati, in particolare a Forza Italia, aprendo un breve ma evidente braccio di ferro.

Superato l’impasse, la nomina è arrivata senza ulteriori strappi. Angioi, 39 anni, odontoiatra e già figura attiva in Consiglio, assume deleghe pesanti: urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti, parcheggi e patrimonio. Un pacchetto centrale per gli equilibri amministrativi e per le prospettive di sviluppo della città.

Con questo passaggio, la Giunta Sanna torna al completo dopo l’uscita di scena di Carmen Murru, subito sostituita da Giulia Murgia, e di Ivano Cuccu.

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