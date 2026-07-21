Il cambio era nell’aria da settimane, ora è ufficiale. Pino Carboni lascia il Consiglio comunale di Oristano dopo un periodo di assenza dovuto a problemi di salute. Ad annunciare le dimissioni è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu, che parla di una scelta «maturata con piena consapevolezza e senso di responsabilità istituzionale». A raccogliere il testimone sarà Lorenzo Pusceddu, già consigliere comunale in passato e attuale presidente della Scuola civica di musica.

Nel salutare il consigliere uscente, Fratelli d’Italia ne rivendica il lavoro svolto durante il mandato. Deriu lo definisce «un punto di riferimento importante per il nostro gruppo consiliare e per l’intera maggioranza», ricordando come si sia distinto «per serietà, saggezza, disponibilità al confronto e costante attenzione al perseguimento dell’interesse pubblico». Un riconoscimento che guarda soprattutto all’attività svolta, spesso lontano dai riflettori, sia in aula sia nelle commissioni consiliari.

Il coordinatore richiama inoltre il contributo dato nelle politiche ambientali e nei lavori pubblici, evidenziando il ruolo avuto nel reperimento di finanziamenti per il verde pubblico. La scelta di dimettersi, sottolinea Deriu, «rappresenta un atto di grande responsabilità, sia sul piano politico che umano», perché Carboni «ha preferito anteporre la continuità dell’azione amministrativa agli interessi personali», pur continuando a collaborare con il partito nel coordinamento cittadino.

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