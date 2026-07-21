Il prossimo fine settimana, la Pro Loco Cabras “Peppino Manca” organizzerà, in questa estate 2026, il suo primo appuntamento ufficiale dopo la ricostituzione, avvenuta nel mese di marzo: è la prima edizione della “Festa del Pescato – Il Golfo in tavola”, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio, in piazza Stagno, a partire dalle 19.

«Questa iniziativa segna un momento importante per la rinascita della Pro Loco lagunare, tornata operativa dopo anni di inattività, con l'obiettivo di contribuire alla promozione del territorio e delle sue tradizioni - spiega il presidente Evaristo Sforza - Per due serate, la piazza simbolo di Cabras, ai piedi dello stagno di Mare Pontis, si animerà con piatti a base di pesce fresco, vini locali, intrattenimento musicale, offrendo a residenti e visitatori un'occasione per riscoprire i sapori autentici del Golfo di Oristano».

Accanto all'aspetto gastronomico ci sarà anche quello solidale. Sarà presente, con un suo stand, la sezione Avis di Cabras, ove verrà proposta la vendita di alcuni gadget, il cui ricavato s rà destinato all'acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità.

«Abbiamo lavorato con entusiasmo e determinazione per riportare questa storica associazione, al centro della vita del paese e per tale ragione, invitiamo tutti, cittadini e turisti, a condividere con noi queste due serate di convivialità, tradizione e del nostro territorio e valorizzazione dei suoi prodotti - spiega il presidente - La Festa del Pescato punta a diventare un nuovo appuntamento dell'estate cabrarese, con l'ambizione di unire la promozione del pescato locale, la cultura del mare e la voglia di ritrovarsi in piazza, inaugurando nel migliore dei modi la nuova stagione della Pro Loco».

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