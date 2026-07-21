Sabato 25 luglio, a Palmas Arborea, una serata all’insegna della musica e della socializzazione.

È fissato, infatti, il doppio appuntamento con “Palmas canta e balla” e la “Sagra del Vitello”. La prima iniziativa è curata dal Coro Polifonico Palmarese, mentre la seconda dall’associazione “Ajò Palmas”.

A partire dalle 18, nel centro culturale di via Verde, una conferenza dedicata alla tradizione e al ballo sardo. Interverranno Gianfranco Zucca (scrittore e artista), Luca Loria (Maestro di launeddas e insegnante di ballo sardo), Ferdinando Sanna (tradizione del gruppo folk Palmarese), Alessandro Atzei (organetto), con la partecipazione di Stefano Cappai (chitarra). Modera Alessio Pilloni.

Alle 20, il via all’ottava edizione della Sagra del Vitello Arrosto, con la musica e l’intrattenimento del gruppo “Durusia”. Alle 21, il concerto in piazza Sant’Antioco, con l’esibizione del Coro Polifonico Palmarese, diretto da Alessio Pilloni, e del Coro “Su Serpeddì” di Sinnai, diretto da Lorenzo Sanna. Presenta la serata Gaia Cadoni.

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