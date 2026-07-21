Le nuove regole sull’iperammortamento approdano a Oristano con un seminario dedicato alle imprese edili chiamate a programmare i prossimi investimenti. Giovedì, alle 17, la sede di ANCE Centro Nord Sardegna, in via Brunelleschi 26, ospiterà un incontro pensato per fare il punto sulle agevolazioni fiscali e sugli adempimenti introdotti dalla normativa.

L’appuntamento offrirà agli operatori del settore un quadro pratico delle misure previste per gli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. La disciplina riconosce una maggiorazione del costo fiscalmente ammesso fino al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per quelli compresi tra 2,5 e 10 milioni e del 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Tra gli argomenti al centro del seminario ci saranno anche le novità operative introdotte dalla riforma: dall’obbligo della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile rilasciata da un revisore legale fino all’esclusione dagli incentivi dei software utilizzati esclusivamente online, in abbonamento, senza installazione sui dispositivi aziendali.

Relatrice sarà Barbara Perra, consulente aziendale e tributarista con consolidata esperienza nell’assistenza alle imprese e nella fiscalità degli investimenti. L’iniziativa è rivolta a imprenditori, dirigenti e responsabili amministrativi delle aziende edili. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

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