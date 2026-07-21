Continui e significativi cali di tensione della rete elettrica a Samugheo. Succede da settimane con inevitabili e gravi disagi per cittadini, imprese e soprattutto per il comparto zootecnico.

A denunciarlo l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Urru, che chiede che la situazione venga risolta con la massima urgenza. Il problema maggiore riguarda infatti il pozzo artesiano comunale a servizio degli allevatori. La tensione elettrica insufficiente non consente il regolare funzionamento delle pompe, impedendo l'erogazione dell'acqua in giornate caratterizzate da temperature elevate e mettendo a rischio il benessere degli animali e la continuità delle attività agricole.

Il problema, inoltre, non riguarda soltanto il servizio idrico: numerose abitazioni private e diverse attività produttive stanno registrando guasti, malfunzionamenti e interruzioni dovuti all'instabilità della rete elettrica, con inevitabili ripercussioni economiche e operative.

«Come sindaco e insieme all'Ufficio Tecnico comunale – afferma il primo cittadino Massimiliano Urru – abbiamo segnalato ripetutamente la situazione al gestore della rete elettrica, chiedendo un intervento risolutivo. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze: serve una soluzione definitiva. Una comunità, le sue imprese e i suoi allevatori non possono convivere con un servizio essenziale che presenta criticità così frequenti». Quindi prosegue: «In un territorio come il nostro, dove l'agricoltura, la zootecnia e le attività produttive rappresentano una parte fondamentale dell'economia locale, garantire una rete elettrica efficiente significa garantire il diritto di lavorare, produrre e assicurare servizi essenziali. L'acqua per gli allevamenti non può dipendere da continui sbalzi di tensione».

L'Amministrazione comunale rinnova l'appello affinché il gestore della rete intervenga con la massima urgenza per individuare e risolvere in maniera definitiva le cause del problema, evitando che una situazione ormai ricorrente continui a penalizzare l'intera comunità. «Il Comune – conclude il sindaco - continuerà a monitorare costantemente l'evolversi della situazione, mantenendo alta l'attenzione e adottando ogni iniziativa utile a tutela dei cittadini, delle imprese e degli allevatori di Samugheo».

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