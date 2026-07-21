Un premio per studenti meritevoli. Il Comune di Cabras conferma anche per l'anno scolastico 2025/2026 il proprio impegno a favore del diritto allo studio, pubblicando il bando per l'assegnazione di quaranta borse di studio.

Si tratta di una misura finanziata interamente con risorse comunali, pensata per sostenere gli studenti che, pur distinguendosi per i risultati scolastici, potrebbero non accedere ai contributi regionali o nazionali a causa dei requisiti reddituali previsti da tali misure.

Possono partecipare gli studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di II grado, comprese le scuole paritarie e i conservatori di musica, pubblici o privati purché abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato, conseguendo una media non inferiore a 7/10 e senza aver riportato alcun debito formativo.

«Da anni riteniamo fondamentale premiare i ragazzi per il loro impegno – dichiara l'assessore alla Cultura Carlo Trincas –. Questa iniziativa rappresenta un incentivo concreto che mira a rafforzare la motivazione allo studio e a valorizzare il merito, incoraggiando gli studenti a dare il meglio di sé e a perseguire risultati sempre più importanti».

Per l’assegnazione delle borse di studio il Comune ha messo a disposizione la cifra di 8 mila euro del bilancio comunale.

La graduatoria sarà stilata sulla base della media dei voti conseguiti in ordine decrescente. In condizioni di parità di punteggio sarà assegnata la preferenza al soggetto con Isee inferiore. A ulteriore parità di punteggio e di Isee avrà la precedenza lo studente anagraficamente più giovane. In caso di non raggiungimento del numero di quaranta borse, l’intero importo a disposizione sarà suddiviso tra tutti gli idonei, fino a un massimo di 250 euro. Non potrà essere attribuita la borsa di studio a coloro che nello stesso anno di riferimento usufruiscono di altre misure da altri Enti o Istituzioni.

La domanda deve essere presentata online entro il 30 luglio esclusivamente attraverso lo sportello telematico dei sito del Comune.

© Riproduzione riservata