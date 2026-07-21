Sarà una serata di festa, ricordi e musica, quella in programma sabato 25 luglio a Ruinas. Nella piazza Nuova del paese, infatti, è in programma il “Trentennale della Pro loco” e il primo memorial “Luigino Saderi”.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, si articolerà in due momenti distinti, dedicati alla valorizzazione della storia e delle tradizioni della comunità. La prima parte, dalle 19, sarà dedicata ai festeggiamenti per il trentennale della Pro Loco. L'Associazione Turistica venne costituita il 4 giugno 1996 e ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione di eventi, la valorizzazione delle tradizioni locali e la crescita del tessuto associativo del territorio.

Nel corso della serata, intorno alle 19.30, un momento aperto alla cittadinanza, con la consegna delle targhe commemorative agli 8 ex presidenti della Pro Loco. La seconda parte, dalle 20, sarà dedicata al 1° Memorial "Luigino Saderi", omaggio a una delle figure più rappresentative della musica tradizionale sarda, talentuoso fisarmonicista del ballo sardo campidanese del secondo dopoguerra, conosciuto in tutta la Sardegna.

Nel corso della serata sarà ricordata anche la figura del figlio, Giovanni Saderi, anch'egli fisarmonicista e figlio d'arte. Numerosi ospiti e musicisti che renderanno omaggio a Luigino Saderi: si esibiranno 5 fisarmonicisti (Alessandro Scanu, Gianfranco Massa, Michele Piras, Nicola Tatti e Simone Grussu) in una serata ricca di emozioni.

© Riproduzione riservata